Врач Савельева предостерегла от одновременного употребления кальция и магния

Старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Олеся Савельева перечислила витамины и минералы, которые нельзя совмещать.

В беседе с газетой «Известия» она сказала, что не стоит совмещать приём кальция и магния, меди и цинка, кальция и железа, витаминов С и В12, а также витаминов D, E и K.

«Прежде чем совмещать приём витаминов, необходимо проконсультироваться с врачом во избежание опасных последствий», — резюмировала специалист.

Ранее нутрициолог, диетолог Ирина Писарева в беседе с URA.RU напомнила, в каких витаминах организм особенно нуждается весной.