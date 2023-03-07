Врач Савельева предостерегла от одновременного употребления кальция и магния
В беседе с газетой «Известия» она сказала, что не стоит совмещать приём кальция и магния, меди и цинка, кальция и железа, витаминов С и В12, а также витаминов D, E и K.
«Прежде чем совмещать приём витаминов, необходимо проконсультироваться с врачом во избежание опасных последствий», — резюмировала специалист.
Ранее нутрициолог, диетолог Ирина Писарева в беседе с URA.RU напомнила, в каких витаминах организм особенно нуждается весной.