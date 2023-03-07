Рогов заявил, что перспектив для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нет

Перспективы для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС отсутствуют из-за действий ВСУ.

Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Перспектив для создания зоны безопасности, на которой настаивает МАГАТЭ, вокруг АЭС нет. И причина тому — режим (украинского президента Владимира. — RT) Зеленского», — цитирует его РИА Новости.

Рогов рассказал, что всю необходимую безопасность работы атомной станции обеспечивают российские атомщики и военные.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что ситуация, складывающаяся на Запорожской АЭС, говорит о необходимости создания зоны безопасности на объекте.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.