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Рогов заявил, что перспектив для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нет

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Перспективы для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС отсутствуют из-за действий ВСУ.
Рогов заявил, что перспектив для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нет
  • РИА Новости

Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Перспектив для создания зоны безопасности, на которой настаивает МАГАТЭ, вокруг АЭС нет. И причина тому — режим (украинского президента Владимира. — RT) Зеленского», — цитирует его РИА Новости.

Рогов рассказал, что всю необходимую безопасность работы атомной станции обеспечивают российские атомщики и военные.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что ситуация, складывающаяся на Запорожской АЭС, говорит о необходимости создания зоны безопасности на объекте.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

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