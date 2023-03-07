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ТАСС: корвет «Стерегущий» в ходе модернизации получит комплексы «Калибр» и «Редут»

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Головной многоцелевой корвет проекта 20380 «Стерегущий» в ходе глубокой модернизации получит новый ударный ракетный комплекс «Калибр-НК» и комплекс ПВО «Полимент-Редут», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

«Корвет «Стерегущий» поступил на Кронштадтский морской завод для проведения глубокого ремонта и модернизации, в ходе которых корабль обновит ударный ракетный комплекс», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на корабле также обновят главную энергетическую установку.

Ранее российская дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила стрельбу крылатой ракетой «Калибр» из Японского моря по наземной мишени в рамках боевой подготовки.

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