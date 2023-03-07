ТАСС: корвет «Стерегущий» в ходе модернизации получит комплексы «Калибр» и «Редут»
«Корвет «Стерегущий» поступил на Кронштадтский морской завод для проведения глубокого ремонта и модернизации, в ходе которых корабль обновит ударный ракетный комплекс», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на корабле также обновят главную энергетическую установку.
Ранее российская дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила стрельбу крылатой ракетой «Калибр» из Японского моря по наземной мишени в рамках боевой подготовки.