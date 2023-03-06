Узнать больше

В Удмуртии заявили о росте среднемесячной зарплаты в 2022 году

Короткая ссылка
Среднемесячная зарплата в Удмуртии выросла до 44,8 тыс. рублей в 2022 году.
В Удмуртии заявили о росте среднемесячной зарплаты в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на Удмуртстат.

В номинальном выражении показатель увеличился на 16,3%, в реальном — на 1,1%.

Самая большая зарплата — у работников сферы добычи полезных ископаемых (78,3 тыс. рублей).

Далее следуют финансовая и страховая деятельность (67,97 тыс. рублей) и область информации и связи (65,11 тыс.).

Ранее карьерный консультант, основатель «Университета карьерного роста» Татьяна Минаева в беседе с ФАН рассказала, по каким критериям рекрутеры определяют достойных соискателей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить