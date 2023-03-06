В Удмуртии заявили о росте среднемесячной зарплаты в 2022 году

Среднемесячная зарплата в Удмуртии выросла до 44,8 тыс. рублей в 2022 году.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на Удмуртстат.

В номинальном выражении показатель увеличился на 16,3%, в реальном — на 1,1%.

Самая большая зарплата — у работников сферы добычи полезных ископаемых (78,3 тыс. рублей).

Далее следуют финансовая и страховая деятельность (67,97 тыс. рублей) и область информации и связи (65,11 тыс.).

Ранее карьерный консультант, основатель «Университета карьерного роста» Татьяна Минаева в беседе с ФАН рассказала, по каким критериям рекрутеры определяют достойных соискателей.