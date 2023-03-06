В Удмуртии заявили о росте среднемесячной зарплаты в 2022 году
- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на Удмуртстат.
В номинальном выражении показатель увеличился на 16,3%, в реальном — на 1,1%.
Самая большая зарплата — у работников сферы добычи полезных ископаемых (78,3 тыс. рублей).
Далее следуют финансовая и страховая деятельность (67,97 тыс. рублей) и область информации и связи (65,11 тыс.).
Ранее карьерный консультант, основатель «Университета карьерного роста» Татьяна Минаева в беседе с ФАН рассказала, по каким критериям рекрутеры определяют достойных соискателей.