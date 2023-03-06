Терапевт Романенко назвала весну сезоном респираторных инфекций

Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что весна является сезоном респираторных инфекций.

«Это насморк, першение в горле, кашель — то, что мы привыкли называть ОРВИ. Но в последнее время под этой маской могут проявляться такие инфекции, как коронавирус и грипп», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила эксперт, если у человека есть хронические заболевания горла, носа и ушей, то они тоже могут обостряться.

«Это время поллиноза, когда растения начинают цвести. Конечно, может быть аллергия», — считает Романенко.

Кроме того, могут обостряться депрессивные состояния.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.