В Нижегородской области в 2022 году при помощи санавиации эвакуировали почти 360 пациентов
- РИА Новости
Об этом ИА «Время Н» сообщили в ГКУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф».
В рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» специалисты эвакуировали 358 пациентов, в том числе 35 детей.
Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.