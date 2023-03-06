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В Нижегородской области в 2022 году при помощи санавиации эвакуировали почти 360 пациентов

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Санитарная авиация Нижегородской области совершила 358 вылетов для оказания экстренной медицинской помощи жителям региона в 2022 году.
В Нижегородской области в 2022 году при помощи санавиации эвакуировали почти 360 пациентов
  • РИА Новости

Об этом ИА «Время Н» сообщили в ГКУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф».

В рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» специалисты эвакуировали 358 пациентов, в том числе 35 детей.

Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.

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