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Названы самые желанные подарки на 8 Марта

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Анастасия Румянцева
Аналитики провели опрос и выяснили, каких подарков ждут женщины на 8 Марта. Результаты исследования «АльфаСтрахования» имеются в распоряжении RT.
Названы самые желанные подарки на 8 Марта
  • РИА Новости

От своих мужчин 8 Марта почти 46% респонденток ждут в подарок украшения. 31% хотели бы получить кольцо, 6% — серьги, 5% — браслет, а 4% мечтают о премиальных часах, добавили аналитики. 

Отмечается, что сертификаты на покупку косметики хотят видеть в качестве подарка 25% опрошенных. 

12% женщин рассчитывают на брендовые сумку, обувь или одежду, ещё 9% заказали в подарок поход в салон массажа, спа-салон или студию красоты, а 2% хотели бы получить туристическую путёвку.

При этом, согласно опросу, менее 1% ждут в подарок автомобиль. 

Из возможных нематериальных подарков женщины называли возможность выспаться (39%), уборку в квартире (11%), профессиональное приготовление еды для семьи (4%).

Согласно опросу, почти 93% женщин сообщили, что любят 8 Марта. 80% россиянок ежегодно получают в этот день цветы: из них 13% рассказали, что букеты им дарят в основном коллеги.

Подарки дарят 98% участниц опроса: чаще всего это косметика и украшения — 34% и 23% соответственно, выяснили эксперты.

Всего в опросе приняли участие почти 1,3 тыс. женщин.

Ранее аналитики выяснили, как россияне отмечают 8 Марта на работе.

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