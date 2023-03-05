Аналитики выяснили, как россияне отмечают 8 Марта на работе

Аналитики исследовательского центра опросили мужчин в возрасте 25—55 лет и выяснили, как принято праздновать 8 Марта у них на работе. Результаты опроса имеются в распоряжении RT.

Подарки женщинам на 8 Марта дарят в 99% компаний, говорится в исследовании «Зарплаты.ру».

При этом, согласно опросу, который компания проводила среди женщин накануне 23 Февраля, выяснилось, что мужчины на свой праздник получают подарки несколько реже — в 93% компаний. Зато женщины чаще оплачивают подарки мужчинам полностью сами — так сказали 53% опрошенных.

Тогда как на 8 Марта полностью за свой счёт подарки покупают лишь 43% мужчин: в 13% случаев спонсором выступает компания, а ещё в 42% компания и мужская часть коллектива делят расходы между собой.

По 400—500 рублей на подарки собирают 38% мужчин, 30% — более 500 рублей, 22% — по 200—300 рублей, по 100—200 рублей сдают в 4% компаний.

Обязанность устраивать 8 Марта у 89% опрошенных лежит на мужском коллективе, у 10% — на HR-департаменте. Отказываются участвовать в подготовке праздника 27% мужчин, среди женщин доля меньше — 19%.

Мужчины чаще водят женщин-коллег в ресторан (24% против 13%), реже устраивают на 8 Марта викторины и конкурсы (19% против 29%). Самый популярный формат празднования — фуршет в офисе (70% в случае 8 Марта и 76% в случае 23 Февраля).

В опросе приняли участие более 1,8 тыс. мужчин.

Ранее опрос показал, что каждая пятая компания в России не приветствует наём родственников своих сотрудников.