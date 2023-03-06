Исследование: самые высокие зарплаты стоматологам в России предлагают в Татарстане
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.
Самые большие зарплаты работодатели предлагают стоматологам в Татарстане — 148 000 рублей в месяц. На втором месте находится Свердловская область — более 116 600 рублей в месяц.
Тройку лидеров замыкают Москва и Московская область. Там стоматологам предлагают зарплату в 100 800 рублей.
Ранее газета «Взгляд» передавала, что в Донецке представили проекты платформы АНО «Россия — страна возможностей» в ходе мероприятия для студентов и преподавателей кафедры журналистики и политологии Донецкого национального университета.