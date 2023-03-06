Исследование: самые высокие зарплаты стоматологам в России предлагают в Татарстане

Аналитики сервиса Работа.ру изучили вакансии для стоматологов, опубликованные зимой 2022—2023 годов в России, и составили рейтинг самых выгодных с точки зрения зарплатных ожиданий регионов для соответствующей работы.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.

Самые большие зарплаты работодатели предлагают стоматологам в Татарстане — 148 000 рублей в месяц. На втором месте находится Свердловская область — более 116 600 рублей в месяц.

Тройку лидеров замыкают Москва и Московская область. Там стоматологам предлагают зарплату в 100 800 рублей.

Ранее газета «Взгляд» передавала, что в Донецке представили проекты платформы АНО «Россия — страна возможностей» в ходе мероприятия для студентов и преподавателей кафедры журналистики и политологии Донецкого национального университета.