Опрос: 46% опрошенных россиян готовы переехать ради высокого заработка

Согласно результатам исследования, проведённого экспертами сервиса «Работа.ру» и компании «СберСтрахование жизни», 46% опрошенных россиян готовы к переезду в другой регион России ради высоких заработков.

Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что остальные 54% респондентов не хотят менять место проживания.

Из тех, кто согласен переехать, больше мужчин (57%), чем женщин (43%).

«Чаще всего респонденты отмечали, что готовы к переезду в субъекты Центрального федерального округа (75%). На втором месте по популярности оказался Северо-Западный округ (18%), на третьем — Дальневосточный (17%)», — уточняется в исследовании.

При этом уровень заработной платы, который заставил бы задуматься о переезде, отличается у разных специалистов.

Так, максимальные запросы наблюдаются у представителей IT и телекоммуникационной отрасли (167,3 тыс. рублей), строителей (151,5 тыс.) и работников банковской сферы (149,6 тыс.).

Ранее сообщалось, что, согласно данным опроса, в 2023 году 20% респондентов заявили о готовности переехать из регионов в Москву и Санкт-Петербург.

Основными причинами переезда респонденты называют высокую зарплату (55%), отсутствие возможностей для профессионального развития в регионе (19%), карьерный рост (16%), работу в крупной известной компании (5%), личные причины (4%) и новый опыт в управлении (1%).