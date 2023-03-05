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YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса

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Видеоплатформа YouTube удалила канал российских пранкеров Вована и Лексуса.
YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса
  • Gettyimages.ru

Об этом они сообщили в Telegram.

«Пятого марта наш YouTube-канал «Шоу ВиЛ» был удалён. Также с платформы был удалён канал наших друзей — «Телега ONLINE», — говорится в сообщении.

1 марта экс-глава МИД Британии Уильям Хейг в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые звонили от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщил, что у Вашингтона и Лондона ранее получалось менять власть в ряде стран, но в России сделать это невозможно.

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