Экс-глава МИД Британии Хейг пожаловался, что в России невозможно сменить власть извне
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Он подчеркнул, что в ходе поездок в Москву встречался с «представителями гражданского общества, продвигающими демократию».
«Учитывая весь аппарат государственного контроля, очень трудно способствовать этому извне. Знаете, в прошлом в некоторых государствах США и Великобритания смогли добиться успеха и сменить власть извне, но, как правило, это происходило в более слабых и меньших странах. В России это сделать невозможно», — сказал британский политик.
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