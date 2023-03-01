Экс-глава МИД Британии Уильям Хейг в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые звонили от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщил, что у Вашингтона и Лондона ранее получалось менять власть в ряде стран, но в России сделать это невозможно.

Он подчеркнул, что в ходе поездок в Москву встречался с «представителями гражданского общества, продвигающими демократию».

«Учитывая весь аппарат государственного контроля, очень трудно способствовать этому извне. Знаете, в прошлом в некоторых государствах США и Великобритания смогли добиться успеха и сменить власть извне, но, как правило, это происходило в более слабых и меньших странах. В России это сделать невозможно», — сказал британский политик.

Ранее Вован и Лексус на открытии фестиваля «aRTel.doc: Время героев» анонсировали новый ролик с «интересными подробностями» о Минских соглашениях.

Кроме того, бывший канцлер Германии Ангела Меркель в беседе с пранкерами сообщила, что подписание Минских соглашений подарило Украине время для развития и получения необходимой поддержки Запада.