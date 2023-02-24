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Пранкеры Вован и Лексус анонсировали ролик о Минских соглашениях на фестивале «aRTel.doc»

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Российские пранкеры Вован и Лексус на открытии фестиваля «aRTel.doc: время героев» анонсировали новый ролик с «интересными подробностями» о Минских соглашениях.
Пранкеры Вован и Лексус анонсировали ролик о Минских соглашениях на фестивале «aRTel.doc»
  • РИА Новости
  • © Светлана Шевченко

Они подтвердили журналистам, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре действительно оценила Минские соглашения как прикрытие для Украины.

«И будет скоро продолжение истории, что было в 2014—2015 годах, Минские соглашения и ещё более интересные подробности», — сказал пранкер Вован.

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко во время беседы с Вованом и Лексусом, представившимися бывшим послом США в России Майклом Макфолом, рассказал, что подписал Минские соглашения, чтобы выиграть время.

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