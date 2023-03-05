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Под Туапсе шесть человек пострадали в ДТП

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В результате столкновения двух автомобилей в Туапсинском районе Кубани пострадали шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних.
Под Туапсе шесть человек пострадали в ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщили в краевом ГУ МВД России.

Отмечается, что девятнадцатилетний водитель «ВАЗ-21124» двигался со стороны Туапсе в сторону Джубги, не выбрал безопасную скорость, из-за чего столкнулся с Hyundai Solaris.

«Пострадало шесть человек, трое из которых несовершеннолетние — пассажиры авто «ВАЗ-21124». Погибших нет», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Ранее замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что один человек погиб, шесть пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей.

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