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В результате ДТП в Нижегородской области погиб один человек

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Один человек погиб, шесть пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей в Нижегородской области.
В результате ДТП в Нижегородской области погиб один человек
  • РИА Новости

Об этом сообщил замгубернатора области Давид Мелик-Гусейнов.

«В районе деревни Ржавка произошло ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей», — написал он в Telegram.

По предварительной информации, один человек погиб, шесть пострадали, в том числе дети.

Ранее пресс-служба УМВД России по региону сообщила, что один человек погиб и ещё 16 получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса ПАЗ на трассе в посёлке Усвяты Псковской области.

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