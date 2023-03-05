В результате ДТП в Нижегородской области погиб один человек
- РИА Новости
Об этом сообщил замгубернатора области Давид Мелик-Гусейнов.
«В районе деревни Ржавка произошло ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей», — написал он в Telegram.
По предварительной информации, один человек погиб, шесть пострадали, в том числе дети.
Ранее пресс-служба УМВД России по региону сообщила, что один человек погиб и ещё 16 получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса ПАЗ на трассе в посёлке Усвяты Псковской области.