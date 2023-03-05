В результате ДТП в Нижегородской области погиб один человек

Один человек погиб, шесть пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей в Нижегородской области.

Об этом сообщил замгубернатора области Давид Мелик-Гусейнов.

«В районе деревни Ржавка произошло ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей», — написал он в Telegram.

По предварительной информации, один человек погиб, шесть пострадали, в том числе дети.

Ранее пресс-служба УМВД России по региону сообщила, что один человек погиб и ещё 16 получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса ПАЗ на трассе в посёлке Усвяты Псковской области.