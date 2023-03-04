Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусом в Псковской области
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
По предварительной информации, на 131-м км автодороги Ольша — Невель у дома № 35 по улице Козловской посёлка Усвяты Псковской области водитель Volvo, двигаясь на транспортном средстве с полуприцепом, не учёл погодные условия, не справился с управлением и совершил столкновение с ПАЗ, двигающимся в попутном направлении.
«В результате ДТП один человек погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, 16 человек пострадали», — заявили в ведомстве.
По данным пресс-службы, все пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение. Автобус не рейсовый.
Ранее один человек погиб и ещё шестеро госпитализированы в результате ДТП с микроавтобусом в Сочи.