В результате ДТП с микроавтобусом в Сочи погиб один человек
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Авария произошла на федеральной трассе А-149 «Адлер — Красная Поляна».
«В результате ДТП водитель иномарки погиб. Водитель и пять пассажиров микроавтобуса с травмами различной степени тяжести госпитализированы», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее следовавший в Казахстан автобус попал в ДТП на Алтае, два человека погибли.
Также сообщалось, что в ДТП в Нижегородской области пострадали пять человек.