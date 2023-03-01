Узнать больше

Пять человек пострадали в ДТП в Нижегородской области

Короткая ссылка
Пять человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком на трассе М-7 «Волга» в Лысковском районе Нижегородской области.

Как сообщает ТАСС, об этом в своём Telegram написал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

«ДТП с участием рейсового автобуса Москва — Чебоксары и грузового автомобиля произошло в 04:30 в Лысковском муниципальном округе, 487-й километр автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга», — написал Мелик-Гусейнов.

Уточняется, что в момент ДТП в автобусе находились 48 пассажиров.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек, детей нет», — добавил он.

Все пострадавшие были доставлены в Лысковскую ЦРБ.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после массового ДТП в Новгородской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить