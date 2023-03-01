Пять человек пострадали в ДТП в Нижегородской области
Как сообщает ТАСС, об этом в своём Telegram написал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
«ДТП с участием рейсового автобуса Москва — Чебоксары и грузового автомобиля произошло в 04:30 в Лысковском муниципальном округе, 487-й километр автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга», — написал Мелик-Гусейнов.
Уточняется, что в момент ДТП в автобусе находились 48 пассажиров.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек, детей нет», — добавил он.
Все пострадавшие были доставлены в Лысковскую ЦРБ.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после массового ДТП в Новгородской области.