Пять человек пострадали в ДТП в Нижегородской области

Пять человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком на трассе М-7 «Волга» в Лысковском районе Нижегородской области.

Как сообщает ТАСС, об этом в своём Telegram написал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

«ДТП с участием рейсового автобуса Москва — Чебоксары и грузового автомобиля произошло в 04:30 в Лысковском муниципальном округе, 487-й километр автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга», — написал Мелик-Гусейнов.

Уточняется, что в момент ДТП в автобусе находились 48 пассажиров.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек, детей нет», — добавил он.

Все пострадавшие были доставлены в Лысковскую ЦРБ.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после массового ДТП в Новгородской области.