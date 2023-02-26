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СК возбудил дело после массового ДТП в Новгородской области

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового ДТП в Новгородской области.
СК возбудил дело после массового ДТП в Новгородской области
  • РИА Новости

«В результате ДТП пострадали трое детей, одна женщина-водитель погибла на месте происшествия», — напомнили в СК.

Отмечается, что на месте происшествия работают следователи.

Ранее в пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что в массовое ДТП в Новгородской области попал 41 автомобиль, число пострадавших увеличилось до 14.

Пять человек госпитализированы с сотрясением мозга, среди них четверо детей.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новгородской области Дмитрий Карпочев сообщил, что сотрудники МЧС развернули мобильный пункт обогрева на месте крупного ДТП.

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