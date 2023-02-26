Узнать больше

Число попавших в массовое ДТП автомобилей под Новгородом выросло до 41

Короткая ссылка
В массовое ДТП в Новгородской области попал 41 автомобиль, число пострадавших увеличилось до 14. Пять человек госпитализированы с сотрясением мозга, среди них четверо детей.
Число попавших в массовое ДТП автомобилей под Новгородом выросло до 41
  • РИА Новости

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«14 пострадавших, пять госпитализированы в медицинские учреждения, из них четверо детей (самому младшему нет трёх лет) и один взрослый. У госпитализированных — сотрясение головного мозга. Девять человек отказались от госпитализации», — рассказали корреспонденту агентства.

Затор из грузовиков на платной трассе М-11 растянулся на 4 км, отметили в ГИБДД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить