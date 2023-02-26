Число попавших в массовое ДТП автомобилей под Новгородом выросло до 41

В массовое ДТП в Новгородской области попал 41 автомобиль, число пострадавших увеличилось до 14. Пять человек госпитализированы с сотрясением мозга, среди них четверо детей.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«14 пострадавших, пять госпитализированы в медицинские учреждения, из них четверо детей (самому младшему нет трёх лет) и один взрослый. У госпитализированных — сотрясение головного мозга. Девять человек отказались от госпитализации», — рассказали корреспонденту агентства.

Затор из грузовиков на платной трассе М-11 растянулся на 4 км, отметили в ГИБДД.