Число попавших в массовое ДТП автомобилей под Новгородом выросло до 41
- РИА Новости
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
«14 пострадавших, пять госпитализированы в медицинские учреждения, из них четверо детей (самому младшему нет трёх лет) и один взрослый. У госпитализированных — сотрясение головного мозга. Девять человек отказались от госпитализации», — рассказали корреспонденту агентства.
Затор из грузовиков на платной трассе М-11 растянулся на 4 км, отметили в ГИБДД.