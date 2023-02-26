МЧС развёртывает пункт обогрева на месте крупного ДТП на М-11
- РИА Новости
Отмечается, что в нём предусмотрено питание, горячий чай, зарядные устройства для автомобилей и телефонов, а также аптечка со средствами для оказания первой помощи.
Кроме того, спасатели ликвидируют последствия течи битума из битумовоза, который был повреждён в результате аварии.
Ранее в пресс-службе управления ГИБДД по Новгородской области сообщили, что в массовое ДТП попал 41 автомобиль, число пострадавших увеличилось до 14.
Пять человек госпитализированы с сотрясением мозга, среди них четверо детей.