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МЧС развёртывает пункт обогрева на месте крупного ДТП на М-11

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Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новгородской области Дмитрий Карпочев сообщил, что сотрудники чрезвычайного ведомства развёртывают мобильный пункт обогрева на месте крупного ДТП на М-11.
МЧС развёртывает пункт обогрева на месте крупного ДТП на М-11
  • РИА Новости

Отмечается, что в нём предусмотрено питание, горячий чай, зарядные устройства для автомобилей и телефонов, а также аптечка со средствами для оказания первой помощи. 

Кроме того, спасатели ликвидируют последствия течи битума из битумовоза, который был повреждён в результате аварии.

Ранее в пресс-службе управления ГИБДД по Новгородской области сообщили, что в массовое ДТП попал 41 автомобиль, число пострадавших увеличилось до 14.

Пять человек госпитализированы с сотрясением мозга, среди них четверо детей.

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