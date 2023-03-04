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В Минздраве заявили, что партии вакцины «Спутник V» направлены в Москву

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Партии вакцины от коронавируса «Спутник V» распределены и направлены в Москву и ряд других российских регионов. Об этом сообщили в Минздраве России.
В Минздраве заявили, что партии вакцины «Спутник V» направлены в Москву
  • РИА Новости

«Партии вакцины «Спутник V» распределены Минздравом и уже направлены компанией-поставщиком в город Москву и ряд других регионов, сообщивших о снижении остатков вакцины», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее сообщалось, что в Москве закончился первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

В пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы, комментируя ситуацию с отсутствием в настоящий момент первого компонента вакцины от коронавируса «Спутник V», заявили, что ревакцинация возможна любым компонентом препарата.

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