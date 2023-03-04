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Власти Москвы высказались о ситуации с вакциной «Спутник V»

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В пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы, комментируя ситуацию с отсутствием в настоящий момент первого компонента вакцины от коронавируса «Спутник V», заявили, что ревакцинация возможна любым компонентом препарата.
Власти Москвы высказались о ситуации с вакциной «Спутник V»
  • РИА Новости

Как заявили ТАСС в ведомстве, в Москве к настоящему моменту с учётом массовой вакцинации у большинства населения сформировался иммунитет к инфекции.

«При этом для нового курса ревакцинации от коронавируса может использоваться любой из компонентов вакцины «Спутник V» (в том числе только второй). Вместе с тем ожидается поставка первого компонента вакцины от Минздрава», — сообщили в депздраве.

Ранее сообщалось, что в Москве закончился первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

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