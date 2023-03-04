На Балтийском флоте прошло учение по отражению воздушной атаки
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
«Прошло учение по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, а также прикрытию важных промышленных объектов на востоке Калининградской области», — приводит заявление Интерфакс.
В учениях приняли участие подразделения гвардейского зенитного ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота, на вооружении которого находятся ЗРК «Тор-М2».
Всего к учению привлекались около 50 военнослужащих и до десяти единиц военной и специальной техники.
Ранее российские истребители МиГ-29 провели учение в Армении по перехвату и уничтожению самолётов условного противника.