На Балтийском флоте прошло учение по отражению воздушной атаки

На Балтийском флоте прошло учение с зенитными ракетными комплексами «Тор-М2» по отражению воздушной атаки на промышленные объекты Калининградской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

«Прошло учение по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, а также прикрытию важных промышленных объектов на востоке Калининградской области», — приводит заявление Интерфакс.

В учениях приняли участие подразделения гвардейского зенитного ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота, на вооружении которого находятся ЗРК «Тор-М2».

Всего к учению привлекались около 50 военнослужащих и до десяти единиц военной и специальной техники.

Ранее российские истребители МиГ-29 провели учение в Армении по перехвату и уничтожению самолётов условного противника.