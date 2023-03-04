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Российские истребители МиГ-29 провели учение в Армении по перехвату самолётов противника

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Российские истребители МиГ-29 провели учение в Армении по перехвату и уничтожению самолётов условного противника.
Российские истребители МиГ-29 провели учение в Армении по перехвату самолётов противника
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

«Военнослужащие перехватили скоростные цели, имитирующие самолёты условного противника», — говорится в сообщении.

В учении на авиабазе ЮВО в Эребуни (Армения) было задействовано более 120 военнослужащих и около 15 единиц техники, в том числе истребители МиГ-29.

Ранее в Минобороны России сообщили, что фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели в Атлантическом океане.

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