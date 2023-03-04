В Брянской области простились с жертвой устроенного украинскими боевиками теракта

В Брянской области простились с Леонидом Головановым, который погиб в результате теракта, устроенного украинскими террористами в посёлке Любечане.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отпевание прошло в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Климове. Проститься с Головановым, помимо родственников и родных, пришли односельчане и неравнодушные жители города.

Погибшего похоронят на местном кладбище.

Вместе с этим уточняется, что второй погибший, Александр Ткаченко, который был застрелен украинскими боевиками на окраине Любечан, также будет похоронен 4 марта, но в селе.

Ранее в МИД России заявили, что убийства двух мирных жителей в Брянской области были совершены украинскими диверсантами из натовского оружия.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.