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Косметолог Богатова дала советы по уходу за кожей весной

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Врач-косметолог, дерматолог Елена Богатова назвала несколько правил ухода за кожей, которые помогут ей восстановиться после зимы.
Косметолог Богатова дала советы по уходу за кожей весной
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

«Уставшую» после зимы кожу следует правильно очищать, для чего рекомендуется использовать неагрессивные и мягкие средства, пенки и гели, рассказала специалист в беседе с Life.ru.

Кремы с насыщенной текстурой следует заменить на лёгкие гелеобразные на основе гиалуроновой кислоты, отметила Богатова.

По её словам, накопившиеся к весне ороговевшие частицы можно бережно удалить с помощью мягких термопаст и масок-пилингов с комплексом витаминов.

Ранее врач-косметолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН рассказала, после каких процедур у беременных женщин могут быть осложнения.

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