Косметолог Богатова дала советы по уходу за кожей весной

Врач-косметолог, дерматолог Елена Богатова назвала несколько правил ухода за кожей, которые помогут ей восстановиться после зимы.

«Уставшую» после зимы кожу следует правильно очищать, для чего рекомендуется использовать неагрессивные и мягкие средства, пенки и гели, рассказала специалист в беседе с Life.ru.

Кремы с насыщенной текстурой следует заменить на лёгкие гелеобразные на основе гиалуроновой кислоты, отметила Богатова.

По её словам, накопившиеся к весне ороговевшие частицы можно бережно удалить с помощью мягких термопаст и масок-пилингов с комплексом витаминов.

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