Косметолог Богатова дала советы по уходу за кожей весной
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«Уставшую» после зимы кожу следует правильно очищать, для чего рекомендуется использовать неагрессивные и мягкие средства, пенки и гели, рассказала специалист в беседе с Life.ru.
Кремы с насыщенной текстурой следует заменить на лёгкие гелеобразные на основе гиалуроновой кислоты, отметила Богатова.
По её словам, накопившиеся к весне ороговевшие частицы можно бережно удалить с помощью мягких термопаст и масок-пилингов с комплексом витаминов.
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