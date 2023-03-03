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Песков заявил, что Путин и все в Кремле восхищены геройством мальчика из Брянской области

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Президент России Владимир Путин и все в Кремле в восхищении от геройства погибшего при теракте в Брянской области мужчины и мальчика, который спас двух девочек, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Путин и все в Кремле восхищены геройством мальчика из Брянской области
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Разумеется, мы все — и в Кремле, и президент — мы восхищены этим геройством мальчика и этого мужчины. Вся страна гордится ими. Сейчас своевременно, разумеется, каким-то образом их геройство будет отмечено», — цитирует его РИА Новости.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины в Климовский район проникли диверсанты. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребёнок был ранен.

Российский лидер Владимир Путин назвал случившееся терактом.

Министр просвещения России Сергей Кравцов назвал геройским поступок мальчика из Брянской области, спасшего двоих детей из обстрелянной украинскими диверсантами машины.

Губернатор области Александр Богомаз отметил, что ребёнок будет представлен к государственной награде.

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