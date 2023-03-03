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В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете видеосъёмки на уроках

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Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что депутаты разрабатывают законопроект о запрете фото- и видеосъёмки на уроках.
В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете видеосъёмки на уроках
  • РИА Новости

Соответствующее заявление она сделала ходе заседания комитета в пятницу.

«Это, что о запрете фотосъемки... как предложение, которое родилось из обращения педагогов, которые говорят о том, что нужно заканчивать на уроках с видео- и фотосъёмкой, а нужно заниматься обучением», — цитирует её РИА Новости.

При этом, по задумке авторов документа, фото- и видеосъёмка будет возможна с разрешения администрации или директора школы, например, в образовательных целях.

Ранее Казакова рассказала, что поправки в закон «Об образовании», закрепляющие там понятие трудового воспитания, уже разрабатываются и будут внесены в весеннюю сессию.

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