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Рособрнадзор: отмена ЕГЭ в России не обсуждается в связи с выходом из болонской системы

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена ЕГЭ в России не обсуждается в связи с выходом из болонской системы.
Рособрнадзор: отмена ЕГЭ в России не обсуждается в связи с выходом из болонской системы
  • РИА Новости

«Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования. Все привыкли путать болонскую систему с Единым государственным экзаменом», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что ЕГЭ никогда не был элементом болонской системы.

Летом прошлого года министр высшего образования и науки России Валерий Фальков заявил, что обновлённую систему образования в России могут ввести со следующего учебного года.


 

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