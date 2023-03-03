Рособрнадзор: отмена ЕГЭ в России не обсуждается в связи с выходом из болонской системы

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена ЕГЭ в России не обсуждается в связи с выходом из болонской системы.

«Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования. Все привыкли путать болонскую систему с Единым государственным экзаменом», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что ЕГЭ никогда не был элементом болонской системы.

Летом прошлого года министр высшего образования и науки России Валерий Фальков заявил, что обновлённую систему образования в России могут ввести со следующего учебного года.



