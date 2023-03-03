Мурашко: без подтверждённых фактов судить о происхождении COVID нельзя

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что без конкретных фактов нельзя судить о происхождении коронавируса и огульно обвинять кого-либо.

«(Дискуссия об этом. — RT) с первого дня идёт. Чем больше данных, тем больше появляется тех или иных вопросов», — приводит РИА Новости его слова о гипотезах происхождения COVID-19.

Мурашко заявил, что огульно обвинять кого-либо нельзя.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что понятие коллективного иммунитета в отношении коронавирусной инфекции пересматривается, так как каждый новый вариант вируса обретает возможность обходить сформированный после болезни иммунитет.

Бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.