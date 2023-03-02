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Попова: понятие коллективного иммунитета пересмотрят из-за мутаций коронавируса

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Понятие коллективного иммунитета в отношении коронавирусной инфекции пересматривается, так как каждый новый вариант вируса обретает возможность обходить сформированный после болезни иммунитет.
Попова: понятие коллективного иммунитета пересмотрят из-за мутаций коронавируса
  • Gettyimages.ru
  • © Solskin

Об этом заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня понятие «коллективный иммунитет» пересматривается для этой инфекции», — заявила она.

Попова рассказала, что учёные сегодня изучают формирование иммунитета против разных геновариантов коронавирусной инфекции.

По её словам, каждый новый вариант коронавируса обретает возможность обойти иммунитет, сформированный после болезни.

За прошлые сутки в России в больницы попали 1950 человек с коронавирусом.

Бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.

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