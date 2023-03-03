Пензенская область усилит охрану правопорядка из-за событий в Брянской области

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил ввести в регионе усиленный режим охраны общественного порядка из-за события в Брянской области, заявили в правительстве области.

Об этом сообщает РИА Новости. Глава региона потребовал от руководителей всех оперативных служб и подразделений организовать работу ведомств в особом режиме и не допустить чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что под особый контроль взяты социально значимые объекты, места проведения массовых мероприятий. «По региону организован круглосуточный мониторинг состояния оперативной обстановки», — говорится в сообщении. Ранее группа украинских диверсантов проникла на территорию Климовского района Брянской области. Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.