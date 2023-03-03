Пензенская область усилит охрану правопорядка из-за событий в Брянской области
Об этом сообщает РИА Новости.
Глава региона потребовал от руководителей всех оперативных служб и подразделений организовать работу ведомств в особом режиме и не допустить чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что под особый контроль взяты социально значимые объекты, места проведения массовых мероприятий.
«По региону организован круглосуточный мониторинг состояния оперативной обстановки», — говорится в сообщении.
Ранее группа украинских диверсантов проникла на территорию Климовского района Брянской области.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.