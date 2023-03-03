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Пензенская область усилит охрану правопорядка из-за событий в Брянской области

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил ввести в регионе усиленный режим охраны общественного порядка из-за события в Брянской области, заявили в правительстве области.

Об этом сообщает РИА Новости.

Глава региона потребовал от руководителей всех оперативных служб и подразделений организовать работу ведомств в особом режиме и не допустить чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что под особый контроль взяты социально значимые объекты, места проведения массовых мероприятий.

«По региону организован круглосуточный мониторинг состояния оперативной обстановки», — говорится в сообщении.

Ранее группа украинских диверсантов проникла на территорию Климовского района Брянской области.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.

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