Кравцов назвал героем мальчика из Брянской области, спасшего детей под обстрелом
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Ребёнок десяти лет вывел двоих детей из машины, и они спаслись. Это настоящий геройский поступок», — рассказал министр.
2 марта ФСБ и Минобороны России сообщили о проведении в приграничном Климовском районе Брянской области операции по уничтожению вооружённых украинских националистов.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.
В результате атаки погиб один человек, ранение получил ребёнок.