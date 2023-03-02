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Кравцов назвал героем мальчика из Брянской области, спасшего детей под обстрелом

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Министр просвещения России Сергей Кравцов назвал геройским поступок мальчика из Брянской области, спасшего двоих детей из обстрелянной украинскими диверсантами машины.
Кравцов назвал героем мальчика из Брянской области, спасшего детей под обстрелом
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ребёнок десяти лет вывел двоих детей из машины, и они спаслись. Это настоящий геройский поступок», — рассказал министр.

2 марта ФСБ и Минобороны России сообщили о проведении в приграничном Климовском районе Брянской области операции по уничтожению вооружённых украинских националистов. 

Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.

В результате атаки погиб один человек, ранение получил ребёнок.

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