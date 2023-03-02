В Удмуртии выявили 120 новых случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.
Среди заболевших 15 детей в возрасте до 14 лет и 27 человек старше 65 лет. Больше всего заболевших в Ижевске (47 случаев).
По данным издания «Утро.ру», по состоянию на 2 марта в России зарегистрировано 14 096 случаев коронавирусной инфекции.
Как уточняется, 13 937 пациентов выписаны после выздоровления по итогам суток. Число летальных исходов — 39.
Ранее сообщалось, что в России за сутки 1766 человек с коронавирусом были госпитализированы. Днём ранее с таким диагнозом в больницы попали 1950 человек.