В Удмуртии выявили 120 новых случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии за минувшие сутки подтвердили 120 случаев коронавируса, это на 20 больше, чем днём ранее.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.

Среди заболевших 15 детей в возрасте до 14 лет и 27 человек старше 65 лет. Больше всего заболевших в Ижевске (47 случаев).

По данным издания «Утро.ру», по состоянию на 2 марта в России зарегистрировано 14 096 случаев коронавирусной инфекции.

Как уточняется, 13 937 пациентов выписаны после выздоровления по итогам суток. Число летальных исходов — 39.

Ранее сообщалось, что в России за сутки 1766 человек с коронавирусом были госпитализированы. Днём ранее с таким диагнозом в больницы попали 1950 человек.