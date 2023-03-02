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Юрист Федотов рассказал о новой банковской надбавке при оформлении ипотеки

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Советник по правовым вопросам «Юридической группы «Совет» Александр Федотов предупредил тех, кто собирается взять ипотечный кредит, что с 1 мая 2023 года повышаются надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.
Юрист Федотов рассказал о новой банковской надбавке при оформлении ипотеки
  • РИА Новости

Это нужно для снижения рисков заёмщиков и банков, пояснил эксперт в разговоре с Life.ru.

Надбавки учитывают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья при использовании покупателем ипотеки. Кроме того, они обеспечат накопление банками буфера капитала для покрытия рисков, связанных с разницей цен на первичном и вторичном рынках жилья.

В Банке России отметили, что повышение надбавок потенциально может привести к замедлению роста ипотеки.

«Что касается заёмщиков, то эти новшества в большей степени коснутся людей с большим количеством одновременно выплачиваемых кредитов. Им, возможно, придётся отложить решение об очередном займе», — добавил Федотов.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.

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