Юрист Федотов рассказал о новой банковской надбавке при оформлении ипотеки
- РИА Новости
Это нужно для снижения рисков заёмщиков и банков, пояснил эксперт в разговоре с Life.ru.
Надбавки учитывают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья при использовании покупателем ипотеки. Кроме того, они обеспечат накопление банками буфера капитала для покрытия рисков, связанных с разницей цен на первичном и вторичном рынках жилья.
В Банке России отметили, что повышение надбавок потенциально может привести к замедлению роста ипотеки.
«Что касается заёмщиков, то эти новшества в большей степени коснутся людей с большим количеством одновременно выплачиваемых кредитов. Им, возможно, придётся отложить решение об очередном займе», — добавил Федотов.
Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.