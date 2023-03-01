Аналитик Карташова прокомментировала эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств

Эксперт фармацевтического рынка Виктория Карташова высказалась об эксперименте по дистанционной продаже рецептурных лекарств, который стартовал 1 марта в Москве, Московской и Белгородской областях.

«Здесь интересно посмотреть, как будет меняться модель коммерческого функционирования рынка классических аптек и ecom-сегмента. Много говорилось о том, что как только запустится онлайн, то он тут же отъест огромную долю рынка», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, даже пандемия показала, что доля «екома» на фармрынке составляет около 11%.

«Это среднемировые значения, мы не говорим о доле в 30%. Всё потому, что есть определённая специфика, есть консультирование на местах, что тоже важный аспект — человек может прийти и получить консультацию от профессионала», — пояснила Карташова.

Ранее НСН сообщала, что Москва заключила с инвесторами шесть офсетных контрактов на поставки медицинских изделий и лекарств.