Психолог Макухина рассказала о способе воздействия на травящего детей подростка

Клинический психолог детской клиники «Фэнтези» Мария Макухина рассказала, что делать родителям, если их ребёнок занимается травлей сверстников.

«Если у родителей с ребёнком хорошие доверительные отношения, они могут обсудить с ним возникшую ситуацию. Закрывать глаза на травлю — в какой бы роли ваш ребёнок в ней ни участвовал — нельзя. Исследования показывают, что жёсткие воспитательные меры в такой ситуации неэффективны. Эффективно включать детей в обсуждение происходящего», — сообщила клинический психолог в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с ФАН рассказала, почему некоторые дети не любят ходить в школу.