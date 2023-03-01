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Юрист объяснил важность поправок об ответственности за дискредитацию участников спецоперации

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Анастасия Белоусова
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал заявление председателя Государственной думы Вячеслава Володина о том, что в Госдуму на рассмотрение внесли поправки к Уголовному кодексу и КоАП об ответственности за дискредитацию участников спецоперации на Украине.
Юрист объяснил важность поправок об ответственности за дискредитацию участников спецоперации
  • РИА Новости

«В условиях жёсткого противостояния с западным миром умело смоделированная ложь по своей разрушительной силе бывает сильнее автомата или зенитного-ракетного комплекса. Поэтому противостоять попыткам дискредитации всех наших сил, противостоящих врагу, — одно из главных условий победы», — считает юрист.

По его словам, вносимые поправки абсолютно логичны.

«Новая норма призвана оказать и профилактическое воздействие на тех, кто сегодня использует лазейки в законодательстве для распространения лжи и наветов», — заключил он.

Ранее в Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников спецоперации.

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