Юрист объяснил важность поправок об ответственности за дискредитацию участников спецоперации

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал заявление председателя Государственной думы Вячеслава Володина о том, что в Госдуму на рассмотрение внесли поправки к Уголовному кодексу и КоАП об ответственности за дискредитацию участников спецоперации на Украине.

«В условиях жёсткого противостояния с западным миром умело смоделированная ложь по своей разрушительной силе бывает сильнее автомата или зенитного-ракетного комплекса. Поэтому противостоять попыткам дискредитации всех наших сил, противостоящих врагу, — одно из главных условий победы», — считает юрист.

По его словам, вносимые поправки абсолютно логичны.

«Новая норма призвана оказать и профилактическое воздействие на тех, кто сегодня использует лазейки в законодательстве для распространения лжи и наветов», — заключил он.

Ранее в Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников спецоперации.