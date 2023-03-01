Юрист объяснил важность поправок об ответственности за дискредитацию участников спецоперации
- РИА Новости
«В условиях жёсткого противостояния с западным миром умело смоделированная ложь по своей разрушительной силе бывает сильнее автомата или зенитного-ракетного комплекса. Поэтому противостоять попыткам дискредитации всех наших сил, противостоящих врагу, — одно из главных условий победы», — считает юрист.
По его словам, вносимые поправки абсолютно логичны.
«Новая норма призвана оказать и профилактическое воздействие на тех, кто сегодня использует лазейки в законодательстве для распространения лжи и наветов», — заключил он.
Ранее в Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников спецоперации.