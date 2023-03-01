Россия передала Киргизии 40 пожарных автоцистерн российского производства
- РИА Новости
«Эти уникальные пожарные автомобили оснащены современным оборудованием и произведены в России... Уверен, что данная техника достойно будет служить на благо людей и во имя спасения жизни», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что спасатели МЧС России, Белоруссии и Киргизии в ходе работ в Турции спасли из-под завалов человека спустя 160 часов (почти семь суток) после землетрясения.
27 февраля землетрясение магнитудой 5,9 произошло на территории Киргизии, его ощутили жители казахстанского мегаполиса Алма-Аты.