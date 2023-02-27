Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Киргизии, толчки ощущались в Алма-Ате
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию казахстанского Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Землетрясение зафиксировано в 279 км к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 15 км.
«В казахстанском городе ощущались подземные толчки силой 2 балла», — говорится в сообщении.
Ранее число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 44 374.
Также днём ранее в Охотском море возле Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0.