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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Киргизии, толчки ощущались в Алма-Ате

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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на территории Киргизии, его ощутили жители казахстанского мегаполиса Алма-Аты.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию казахстанского Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Землетрясение зафиксировано в 279 км к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 15 км.

«В казахстанском городе ощущались подземные толчки силой 2 балла», — говорится в сообщении.

Ранее число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 44 374.

Также днём ранее в Охотском море возле Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0.

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