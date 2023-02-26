Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 44 374. Об этом сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнус Сезер.

«В результате землетрясений мы потеряли 44 374 человека. Поисково-спасательные работы завершены почти в 21 тыс. зданий. Мы сосредоточены на работах по разбору завалов», — сказал он на брифинге, его слова приводит РИА Новости.

К настоящему времени турецкие власти выявили подозреваемых среди руководителей и сотрудников компаний-застройщиков и фирм-подрядчиков, которые могут быть виновны в обрушении зданий в результате землетрясений. 188 из них арестованы.