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Власти Турции арестовали 188 застройщиков и подрядчиков после землетрясений

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Турецкие власти выявили подозреваемых среди руководителей и сотрудников компаний-застройщиков и фирм-подрядчиков, которые могут быть виновны в обрушении зданий в результате землетрясений, 188 из них арестованы.
Власти Турции арестовали 188 застройщиков и подрядчиков после землетрясений
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Анатолийское информационное агентство.

В материале отмечается, что из-за характера разрушений многих жилых домов у населения и властей возникли основания полагать, что при строительстве или последующей перепланировке были допущены критические ошибки. 

22 февраля стало известно, что в Турции после землетрясений арестовали более 340 человек по обвинению в мародёрстве и нарушении правил строительства.

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