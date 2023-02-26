Власти Турции арестовали 188 застройщиков и подрядчиков после землетрясений

Турецкие власти выявили подозреваемых среди руководителей и сотрудников компаний-застройщиков и фирм-подрядчиков, которые могут быть виновны в обрушении зданий в результате землетрясений, 188 из них арестованы.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Анатолийское информационное агентство.

В материале отмечается, что из-за характера разрушений многих жилых домов у населения и властей возникли основания полагать, что при строительстве или последующей перепланировке были допущены критические ошибки.

22 февраля стало известно, что в Турции после землетрясений арестовали более 340 человек по обвинению в мародёрстве и нарушении правил строительства.