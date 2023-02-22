В Турции арестовали уже более 340 человек за мародёрство и нарушение правил строительства

В Турции после землетрясений арестовали уже более 340 человек по обвинению в мародёрстве и нарушении правил строительства.

Об этом сообщает телеканал Habertürk.

По имеющимся данным, 160 человек арестованы по подозрению в нарушении правил строительства зданий, обрушившихся в результате подземных толчков. Кроме того, ожидается, что это далеко не окончательное число.

Вместе с тем в рамках расследования дел о мародёрстве были выявлены 282 подозреваемых, 181 из них арестован.

Ранее сообщалось о задержании в Турции более 150 человек по подозрению в мародёрстве.