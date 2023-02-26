В Охотском море возле Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на островной филиал Единой геофизической службы РАН.
Отмечается, что эпицентр располагался на курильском острове Кунашир в 102-х километрах юго-западнее села Головнино.
«Очаг землетрясения находился на глубине 63 километра», — говорится в сообщении.
Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло на юге Камчатки
Также было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1 на севере Японии.
Днём ранее поступала информация, что в турецкой провинции Конья появилась загадочная воронка глубиной 15 метров.