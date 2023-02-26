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В Охотском море возле Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0

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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло 26 февраля в акватории Тихого океана у Курильских островов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на островной филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр располагался на курильском острове Кунашир в 102-х километрах юго-западнее села Головнино.

«Очаг землетрясения находился на глубине 63 километра», — говорится в сообщении.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло на юге Камчатки

Также было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1 на севере Японии.

Днём ранее поступала информация, что в турецкой провинции Конья появилась загадочная воронка глубиной 15 метров.

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