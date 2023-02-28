В Челябинской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

В Челябинской области рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога среди детей по всем возрастным группам. Выше эпидемического порога уровень заболеваемости среди взрослого населения — на 31,3%», — рассказали в ведомстве.

Тем временем в Санкт-Петербурге из-за ОРВИ и гриппа приостановлен учебный процесс в 33 школах и семи группах детсадов, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по образованию.

«Болеют 17 693 дошкольника и 33 032 школьника», — заявили в комитете.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».