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В Челябинской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

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В Челябинской области рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога среди детей по всем возрастным группам. Выше эпидемического порога уровень заболеваемости среди взрослого населения — на 31,3%», — рассказали в ведомстве.

Тем временем в Санкт-Петербурге из-за ОРВИ и гриппа приостановлен учебный процесс в 33 школах и семи группах детсадов, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по образованию.

«Болеют 17 693 дошкольника и 33 032 школьника», — заявили в комитете.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».

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