Для жителей Удмуртии станет доступен федеральный чат «ЗдравКонтроль»

Для жителей Удмуртии с 1 марта станет доступен федеральный чат «ЗдравКонтроль».

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на республиканский Минздрав.

Проект реализуется при поддержке Минздрава России, Росздравнадзора и Общественной палаты России.

Жители смогут оставлять в чате свои обращения и задавать справочные вопросы, а также получать ответы от представителей медорганизаций.

«Медицинские чаты — это инструмент, позволяющий выстроить эффективное взаимодействие между медицинской организацией и пациентом, напрямую, максимально быстро и продуктивно, донести до пациента достоверную информацию о работе системы здравоохранения и увидеть обратную связь», — заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют ввести в эксплуатацию более 20 объектов здравоохранения в 2023 году.