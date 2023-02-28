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Для жителей Удмуртии станет доступен федеральный чат «ЗдравКонтроль»

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Для жителей Удмуртии с 1 марта станет доступен федеральный чат «ЗдравКонтроль».
Для жителей Удмуртии станет доступен федеральный чат «ЗдравКонтроль»
  • Gettyimages.ru
  • © Geber86

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на республиканский Минздрав.

Проект реализуется при поддержке Минздрава России, Росздравнадзора и Общественной палаты России.

Жители смогут оставлять в чате свои обращения и задавать справочные вопросы, а также получать ответы от представителей медорганизаций.

«Медицинские чаты — это инструмент, позволяющий выстроить эффективное взаимодействие между медицинской организацией и пациентом, напрямую, максимально быстро и продуктивно, донести до пациента достоверную информацию о работе системы здравоохранения и увидеть обратную связь», — заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют ввести в эксплуатацию более 20 объектов здравоохранения в 2023 году.

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