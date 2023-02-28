Терапевт Чернышова рассказала о причинах одышки у пожилых людей

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, почему у пожилых людей бывает одышка.

«Одышка у пожилых может свидетельствовать о проблемах с дыхательной или сердечно-сосудистой системой. То есть она может быть признаком сердечной недостаточности или заболеваний лёгких или бронхов», — заявила она в беседе с «Москвой 24».

Как отметила Чернышова, такой симптом может наблюдаться и при анемии.

По словам эксперта, при появлении одышки лучше обратиться к врачу.

Ранее врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.