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Терапевт Чернышова рассказала о причинах одышки у пожилых людей

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, почему у пожилых людей бывает одышка.
Терапевт Чернышова рассказала о причинах одышки у пожилых людей
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«Одышка у пожилых может свидетельствовать о проблемах с дыхательной или сердечно-сосудистой системой. То есть она может быть признаком сердечной недостаточности или заболеваний лёгких или бронхов», — заявила она в беседе с «Москвой 24».

Как отметила Чернышова, такой симптом может наблюдаться и при анемии.

По словам эксперта, при появлении одышки лучше обратиться к врачу.

Ранее врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.

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