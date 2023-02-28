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Песков: вести переговоры с Россией для Украины сейчас де-юре невозможно

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сигналов о готовности к переговорам с Россией со стороны Украины нет.
Песков: вести переговоры с Россией для Украины сейчас де-юре невозможно
  • РИА Новости

«Пока, честно говоря, наверное, никто не может констатировать какие-либо сигналы с украинской стороны, пока мы исходим из невозможности де-юре для украинской стороны вести переговоры на этот счёт», — сказал он в беседе с журналистами.

При этом ранее он отметил, что на Украине есть недовольные нынешним режимом и готовые к переговорам с Россией силы.

Песков подчеркнул, что несогласным с киевским режимом людям страшно и опасно «как-то поднять голову».

26 февраля обозреватель The New York Times Майкл Кроули заявил, что официальные лица Соединённых Штатов Америки призвали украинского президента Владимира Зеленского показать готовность к дипломатическому диалогу об окончании конфликта.

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