Песков: вести переговоры с Россией для Украины сейчас де-юре невозможно
- РИА Новости
«Пока, честно говоря, наверное, никто не может констатировать какие-либо сигналы с украинской стороны, пока мы исходим из невозможности де-юре для украинской стороны вести переговоры на этот счёт», — сказал он в беседе с журналистами.
При этом ранее он отметил, что на Украине есть недовольные нынешним режимом и готовые к переговорам с Россией силы.
Песков подчеркнул, что несогласным с киевским режимом людям страшно и опасно «как-то поднять голову».
26 февраля обозреватель The New York Times Майкл Кроули заявил, что официальные лица Соединённых Штатов Америки призвали украинского президента Владимира Зеленского показать готовность к дипломатическому диалогу об окончании конфликта.