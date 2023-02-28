Песков заявил, что Россия не поступится новыми территориями в переговорах с Украиной

Россия не уступит новые территории в переговорах с Украиной, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Существуют определённые реалии, реалии, которые уже стали внутрироссийскими, я имею в виду новые российские территории. Существует Конституция России, которую нельзя не учитывать никому и которой российская сторона не сможет поступиться никогда», — сказал он.

Песков добавил, что, помимо всего прочего, есть также цели, которые выполняются в ходе спецоперации на Украине.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее выразил уверенность, что в данный момент сложилась уникальная ситуация, чтобы завершить конфликт на Украине.

Он добавил, что необходимо воспользоваться данной ситуацией, поскольку другой такой может и не быть.

Белорусский лидер также подчеркнул, что у Украины нет другого пути по урегулированию конфликта, кроме как заключить мирный договор с Россией без предварительных условий.